التجارة: تشغيل تجريبي لأربع مطاحن حديثة في الموصل

2018/11/23 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة عن قيام الشركة العامة لتصنيع الحبوب بإجراء التشغيل التجريبي لأربع مطاحن حديثة في نينوى.

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