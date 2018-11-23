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ترامب: لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة
2018/11/23 | 03:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفه بشأن العلاقة مع السعودية، بالرغم من جريمة اغتيال جمال خاشقجي، وقال إنه لولا السعودية لكانت

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