ترامب: لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة

2018/11/23 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفه بشأن العلاقة مع السعودية، بالرغم من جريمة اغتيال جمال خاشقجي، وقال إنه لولا السعودية لكانت

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