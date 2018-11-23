الملفات الاقتصادية تفرض التقارب بين بغداد وأربيل

2018/11/23 | 03:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – أعلنت الحكومة العراقية عن إقرار توحيد الرسوم الجمركية في جميع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان وبقية أنحاء البلاد، في مؤشر

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