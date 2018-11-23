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الملفات الاقتصادية تفرض التقارب بين بغداد وأربيل
2018/11/23 | 03:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – أعلنت الحكومة العراقية عن إقرار توحيد الرسوم الجمركية في جميع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان وبقية أنحاء البلاد، في مؤشر

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