2018/11/23 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سميرة سعيد تعيد طرح "إزاي أحب"أعادت الفنانة المغربية سميرة سعيد طرح أغنية "إزاي أحب" التي كانت طرحتها في عام 2002 ضمن ألبوم "يوم ورا يوم" على موقع يوتيوب مجددا، وذلك من خلال فيديو كليب عصري، وقد حقق الفيديو رواجا كبيرا منذ الساعات الأولى من إطلاقه، حيث تداوله محبّو الفنانة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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