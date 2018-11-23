الديوانية تباشر بمعالجة الشوارع المتضررة من الأمطار

2018/11/23 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية عن المباشرة بحملة لمعالجة الشوارع الرئيسية والفرعية التي تضررت من سقوط الأمطار.

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