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الديوانية تباشر بمعالجة الشوارع المتضررة من الأمطار
2018/11/23 | 04:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية عن المباشرة بحملة لمعالجة الشوارع الرئيسية والفرعية التي تضررت من سقوط الأمطار.

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