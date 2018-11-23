2018/11/23 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتالونيا-عراق برس-23 تشرين الثاني/ نوفمبر:كشفت تقارير صحافية إسبانية، أنه سيتعين على نادي برشلونة دفع مبلغ ضخم حال رغبته فى التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح قبل عام 2020.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، حسب أوليه عربية، اليوم الخميس، أن عملية تعاقد برشلونة مع محمد صلاح الذى يعد أحد أبرز اللاعبين المرغوب فيهم داخل قلعة كامب نو، سوف تصل إلى قيمة مالية عالية تجعل النجم المصرى أغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم.

وأضافت الصحيفة أن التقارير التى كشفت عن وجود بند فى عقد كوتينيو مع “البارسا”، يقضى بدفع النادى الكاتالونى 100 مليون يورو إضافية على مبلغ انتقال أى لاعب من “الريدز” خلال 3 أعوام من انتقاله للبلوغرانا، والذى تم فى يناير (كانون الثاني) الماضى، يجعل صفقة محمد صلاح تصل إلى 250 مليون يورو، هى القيمة المالية الإضافية فى البند بجانب القيمة التسويقية للفرعون والتى تصل إلى 150 مليون.انتهى(1)

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفقة انتقال صلاح لبرشلونة تكلف 250 مليون يورو) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفقة انتقال صلاح لبرشلونة تكلف 250 مليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).