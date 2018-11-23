الرعب يجتاح الملالي

2018/11/23 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير: تسود حالة ذعر بين أوساط قيادات نظام طهران من احتمالية حدوث انشقاقات داخل مؤسسات عسكرية بارزة مثل الجيش أو ميليشيا الحرس الثوري؛ بالتزامن مع تصاعد موجات الغضب شعبيًا في الداخل إثر تردي الأوضاع المعيشية.

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