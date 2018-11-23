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مجلس البصرة: حكومة العبادي -وعلى مدى وجودها في السلطة- لم تقدم شيئًا للمحافظة
2018/11/23 | 04:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مجلس البصرة: حكومة العبادي -وعلى مدى وجودها في السلطة- لم تقدم شيئًا للمحافظة

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