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شاهد بالفيديو | في تظاهرات سابقة ...شاهد حجم الفساد في سيطرة
2018/11/23 | 05:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | في تظاهرات سابقة ...شاهد حجم الفساد في سيطرة "الصفرة" الگمرگية في كركوك

مصدر الفيديو: _-K5X3HYHaU

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