2018/11/23 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | في تظاهرات سابقة ...شاهد حجم الفساد في سيطرة "الصفرة" الگمرگية في كركوك

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