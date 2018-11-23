2018/11/23 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير: تزايدت وتيرة الاحتجاجات داخليًّا في إيران منذ تطبيق ثاني حزم العقوبات الأمريكية ضد طهران، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث أضرب العديد من عمال المصانع الكبرى منها والصغرى، ونظمت فئات اجتماعية أخرى -أبرزها المعلمون- إضرابات في مقار العمل

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