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القبض شاحنة لتهريب المشتقات النفطية في محافظة النجف
2018/11/23 | 05:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألقت قوة أمنية، القبض على سائق وشاحنه المعدة لتهريب المشتقات النفطية في محافظة النجف.

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