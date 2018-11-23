السنغالي ماني يمدد عقده مع ليفربول

2018/11/23 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السنغالي ماني يمدد عقده مع ليفربولأعلن نادي ليفربول، أن مهاجمه السنغالي ساديو ماني وافق على تمديد عقده مع الفريق.وذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن ماني سيظل مع ليفربول لفترة طويلة، دون الكشف عن مدة العقد الجديد أو أي تفاصيل أخرى.

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