English | وظائف


القبض على شاحنة لتهريب المشتقات النفطية في محافظة النجف
2018/11/23 | 05:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألقت قوة أمنية، القبض على سائق وشاحنه المعدة لتهريب المشتقات النفطية في محافظة النجف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شاحنة لتهريب المشتقات النفطية في محافظة النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شاحنة لتهريب المشتقات النفطية في محافظة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | نواب في "المحور" يقرون ببيع مناصب ..
⋙ يامفرج الكروب...
⋙ "العهد نيوز": جمعتكم مباركة
⋙ #عصام مخول - مؤتمر دابلين لمواجهة التهديد المحدق بالسلم والاستقرار العالمي: واجب الساعة إغلاق القواعد العسكرية العدوانية للولايات المتحدة وحلف الناتو
⋙ #نوال السعداوي - الأم الكبرى للعلم والفن
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | نواب في "المحور" يقرون ببيع مناصب ..
⋙ شاهد بالفيديو | فينوس الوردي استاذة جامعية وام لاربعة اطفال لم يمنعها انشغالها بالحياة عن الابداع
⋙ بالصور : القبض على والدة طفل مطلقة أقدمت على قتله بمساعدة زوجها الاخرفي ميسان
الأكثر شيوعا