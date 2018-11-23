الاتحاد الأوروبي يجاهد للتوصل لاتفاق بشأن جبل طارق قبل قمة الأحد

2018/11/23 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يلتقي مفاوضون من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لمحاولة إزالة العقبة الأخيرة قبل قمة من المقرر عقدها يوم الأحد للتصديق على اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، لكن اعتراضات أبدتها إسبانيا بشأن جبل طارق تعني أن النص النهائي قد لا يكون جاهزا حتى اللحظات الأخيرة.وقبل أربعة أشهر من الموعد المقرر لخروج بريطانيا […]

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