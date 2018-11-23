2018/11/23 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نوال_السعداوي الموسيقى تتحرك فى جسد الأطفال وهم أجنة داخل الرحم، ويمكن، لو استمرت فى حركتها الطبيعية، دون عوائق، أن تقودهم الى اكتشافات جديدة، قد تغير العالم والتاريخ، كما حدث مع اكتشاف الجاذبية الأرضية، وقوة البخار، والكهرباء، والموجات الكهرومغناطيسية، وانقسام الذرة والالكترونات والفضائيات، وعلم نشوء الكون، الذى حرر العقل البشرى من نظرية الخلق الواردة، فى العهد القديم، الذى عقده الإله يهوه مع اليهود، ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نوال السعداوي - الأم الكبرى للعلم والفن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نوال السعداوي - الأم الكبرى للعلم والفن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).