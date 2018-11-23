عصام مخول - مؤتمر دابلين لمواجهة التهديد المحدق بالسلم والاستقرار العالمي: واجب الساعة إغلاق القواعد العسكرية العدوانية للولايات المتحدة وحلف الناتو

2018/11/23 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عصام_مخول مؤتمر دابلين لمواجهة التهديد المحدق بالسلم والاستقرار العالمي:واجب الساعة إغلاق القواعد العسكرية العدوانية للولايات المتحدة وحلف الناتوعصام مخول*عقد في العاصمة الايرلندية دابلين مؤتمر دولي واسع في الفترة بين 16-18 تشرين الثاني الحالي، للمطالبة العالمية بإغلاق القواعد العسكرية التابعة للولايات المتحدة الامريكية ودول حلف الناتو المنتشرة في شتى أنحاء العالم.وجاء مؤتمر......

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