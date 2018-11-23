يامفرج الكروب...

2018/11/23 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا مررت بضيق أو كرب نتيجة مشكلة فعليك قرأة الآيات السبع المنجيات وانت على يقين بان الفرج لا يأتى إلا من عند الله سبحانه وتعالى:

الآيـــــــــــــة

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