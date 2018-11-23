2018/11/23 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

قال عضو الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان خالد واهم بتصريح مقتضب لـ "العهد نيوز" ليلة أمس الخميس: سعياً منها لاسعاد الجماهير وتخفيف مشقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي نفط ميسان لـ "العهد نيوز": خصصنا حافلات لنقل جماهير فريقنا إلى بغداد غدا السبت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي نفط ميسان لـ "العهد نيوز": خصصنا حافلات لنقل جماهير فريقنا إلى بغداد غدا السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).