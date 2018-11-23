English | وظائف


نادي نفط ميسان لـ
2018/11/23 | 07:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- خاص  

قال عضو الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان خالد واهم بتصريح مقتضب لـ "العهد نيوز" ليلة أمس الخميس: سعياً منها لاسعاد الجماهير وتخفيف مشقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي نفط ميسان لـ "العهد نيوز": خصصنا حافلات لنقل جماهير فريقنا إلى بغداد غدا السبت) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي نفط ميسان لـ "العهد نيوز": خصصنا حافلات لنقل جماهير فريقنا إلى بغداد غدا السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).


كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بالصور.. السيول تجتاح الشرقاط وإجلاء للعوائل
⋙ عبدالمهدي يمهل الكتل النيابية ٢٤ ساعة لتسمية مرشحي الحقائب الشاغرة
⋙ هجوم مسلح على قنصلية الصين بمدينة كراتشي الباكستانية
⋙ امريكا تقيم للمرة الاولى منطقة عازلة بين الكرد وتركيا في سوريا
⋙ نواب محافظة نينوى يصدرون بيانا بشأن ​أوضاع المحافظة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. تطهير منطقة تلول الصفا ومحيطها طلقة في صدر الإرهاب وصانعيه
⋙ شاهد بالفيديو | عدسة الفرات .... تتجول في محافظة البصرة _ قضاء الزبير
⋙ بالصور.. السيول تجتاح الشرقاط وإجلاء للعوائل
الأكثر شيوعا