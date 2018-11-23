عقدة جبل طارق قد تقلب مدريد على بريكست

2018/11/23 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Globallookpress Markus Mainka

أعلنت إسبانيا أنها ستعترض على مسودة الاتفاق الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا لم تدرج عليها تعديلات تتعلق بوضع منطقة جبل طارق.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث على تويتر أمس الخميس: "بعد المحادثة التي أجريتها مع (رئيسة الوزراء البريطانية) تيريزا ماي، تظل مواقفنا متباعدة.



ستدافع حكومتي دوما عن مصالح إسبانيا، وإذا لم تجر أي تغييرات سنعترض على اتفاقية الخروج".

وطلبت إسبانيا تعديل معاهدة الانسحاب والإعلان الخاص بالعلاقات الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بحيث تتضمن أن أي قرارات تخص منطقة جبل طارق المتنازع عليها والتابعة للتاج البريطاني، ستتخذ عبر مفاوضات مباشرة مع مدريد.

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ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن التصديق على معاهدة الانسحاب يكون بالأغلبية وليس بالإجماع، ولا يحق لدولة واحدة عرقلة التصديق، غير أن زعماء الاتحاد الأوروبي يسعون لموقف موحد في ما يتعلق بهذا الأمر بالغ الحساسية سياسيا.

ويلتقي مفاوضون من الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في محاولة لإزالة العقبة الأخيرة قبل قمة من المقرر عقدها الأحد للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، لكن اعتراضات أبدتها إسبانيا بشأن جبل طارق تعني أن النص النهائي للاتفاق والإعلان عن خروج بريطانيا قد لا يكون جاهزا حتى اللحظات الأخيرة.

واقترحت دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع بواعث قلق إسبانيا في بيان منفصل يصدر عن قادة بلدان الاتحاد السبعة والعشرين يوم الأحد.

المصدر: رويترز

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