2018/11/23 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | نائب عن الفتح : يكشف حقائق خطيرة عن الـ 7 مليارات التالفة ؟؟؟

مصدر الفيديو: rb8ukSk4c28

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