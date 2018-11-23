هبوط باسعار النفط بعد خطوة امريكية

2018/11/23 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 96 سنتا، أو 1.51 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.52 دولار للبرميل في حين هبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 78 سنتا،أو 1.43 بالمئة، لتسجل عند التسوية 53.85 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة هبط الخامان القياسيان أكثر من دولار.وكانت التعاملات خفيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.وما زالت أسعار النفط تتعرض لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة حيث قفزت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية.وأضافت إدارة معلومات الطاقة، أن إنتاج الخام الأميركي ظل أيضا عند مستوى قياسي مرتفع قدره 11.7 مليون برميل يوميا.وللرد على هذه القفزة في الإمدادات، تدرس أوبك اتفاقا لخفض الإنتاج عندما تجتمع في السادس من ديسمبر رغم أن إيران، العضو بالمنظمة، من المتوقع أن تقاوم أي خفض طوعي.ولم تظهرروسيا، حليف أوبك، أيضا أي علامة على أنها ستنضم إلى خفض في الإنتاج.

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