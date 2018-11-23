مواطنون من النجف: نرحب بزيارة البارزاني ولابد من الاحتكام إلى الدستور لحل الخلافات

2018/11/23 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – النجفعبر مواطنون من النجف عن ترحيبهم بالزيارة التي من المقرر أن يجريها الرئيس مسعود البارزاني إلى النجف يوم غد الجمعة واجتماعه مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، واصفين الزيارة بأنها "خطوة خير ومحبة وسلام"، مؤكدين ضرورة الاحتكام إلى الدستور في حل الخلافات بين أربيل وبغداد.وقال الشيخ ضرغام الميالي لشبكة رووداو الإعلامية: "نرحب بزيارة السيد مسعود البارزاني إلى النجف الأشرف ونتمنى له التوفيق في توحيد العراق وحل جميع المشاكل في البلد، وفيما يتعلق بالخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، فيجب الاحتكام إلى الدستور وخاصة المادة 140 المتعلقة بكركوك وآبار النفط والمناطق المتنازع عليها بتشكيل لجان تفاوض تتمتع بالمصداقية وإرسال رسائل تطمين بين الطرفين لحل المشاكل ولابد من صدق التفاوض ليكون العراق موحداً خالياً من الإرهاب من شماله إلى جنوبه".من جانبه، قال سيد حسام زوين: "نرحب بالسيد مسعود البارزاني في زيارته إلى النجف الأشرف وهي خطوة موفقة في سبيل عقد اللقاءات السياسية والدينية من أجل حلحلة المشاكل بين الإقليم وبغداد ونتمنى أن يكلل الحوار بالتفاهم من أجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية وإنهاء هذا الملف وحل المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد، وإن شاءالله سنعزز الأخوة والصداقة والتعاون والتاريخ المشترك بيننا وبين الأخوة الكورد فمصيرنا واحد وكلنا في سفينة واحدة ونتمنى أن يعبر الجميع إلى بر الأمان والاستقرار والعراق الواحد والموحد".بدوره قال حسين الدعيجي: "نرحب بهذه الزيارة لما تمتلكه النجف من ثقل سياسي واجتماعي وديني على مستوى البلاد والمنطقة ككل، وإذا كانت الزيارة تهدف إلى تعزيز الجبهة الداخلية للبلد وتوحيد المواقف والرؤى وتجاوز الأزمات لاسيما فيها يشهده البلد حالياً من تحديات أمنية واقتصادية جمة، فإن المجتمع النجفي يرحب بهذه الزيارة بكل تأكيد، أما فيما يخص العلاقات بين المركز والإقليم فنحن نعول كثيراً على القيادات السياسية لتكون على قدر المسؤولية وتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب العراقي سواء الكورد أو المحافظات الوسطى والجنوبية وتجاوز هذه العقبات عن طريق الاحتكام إلى الدستور".وفي السياق، قال محمد العذاري: "نرحب بالأخ مسعود البارزاني في مدينة النجف مدينة العلم والعلماء والإشعاع الفكري للإسلام الأصيل كما نود أن نقول أن الأخ مسعود والأخوة السنة والشيعة هم يد واحدة احتكموا إلى الدستور وانحكموا في أرض واحدة ألا وهي أرض العراق أرض الخيرات بلاد الرافدين..الشعب العراقي عانى الكثير وانتصر حينما تعاون لدحر الإرهاب بسنته وشيعته وكورده".إلى ذلك قالت سيدة من النجف: "أرحب بزيارة السيد مسعود البارزاني إلى مدينة النجف ونأمل أن تلم هذه الزيارة شمل العراق وشعبه وأن تكون خطوة وطنية نحو عراق موحد وآمن وعابر للطائفية وأن تكون الخلافات بين المركز والإقليم في طريقها إلى الحل عبر الاحتكام إلى الدستور وإظهار الروح الوطنية التي في داخلنا لنتوحد ضد كل أنواع العنف في العراق ونتمنى أن تكون الزيارة خطوة خير ومحبة وسلام".ووصل الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رفيع، حيث أجرى سلسلة لقاءات حتى الآن مع العديد من الزعماء السياسيين في العراق وأبرزهم رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، وزعيم تحالف الفتح، هادي العامري ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، وعدد من القادة السنة.

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