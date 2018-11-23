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كارثة تنتظر الأرض
2018/11/23 | 08:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منوعات- كلكامش برس؛ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في بريطانيا، أن تتعرض الأرض لعاصمة شمسية هوجاء قد تتسبب بأضرار جسيمة وخسائر مادية فادحة.

وطالب الخبراء بلادهم بضرورة ابتكار أقمار اصطناعية جديدة يمكنها التنبؤ أو توقع مثل هذه العواصف الشمسية المدمرة، قبل حدوثها، وبالتالي الاستعداد لها وتقليص الخسائر إلى الحدود الدنيا.

ما هي العواصف الشمسية؟ تتسبب العواصف […]

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