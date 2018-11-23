تقارير - كالياري الإيطالي يقترب من ضم لاعب أردني

2018/11/23 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن كالياري الإيطالي اقترب من ضم الأردني موسى التعمري، لاعب أبويل القبرصي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع كالياري التعمري خلال الفترة الأخيرة، مع تألقه في فريقه خلال الفترة الماضية، استعدادًا لضمه في الشتاء المقبل.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي شباب الأرن، دخول النادي الإيطالي في مفاوضات مع أبويل للحصول على خدمات اللاعب.



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وأشارت التقارير أن الفريق القبرصي قد يتخلى عن اللاعب بمقابل مادي ما يقرب من 8 ملايين يورو، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتلقى النادي القبرصى في الفترة الأخيرة، عرضًا من بلجيكا، لضم التعمري بمقابل مادي ما يقرب من 4 ملايين يورو ولكن تم رفضه.

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وسيحصل نادي شباب الأردن على نسبة من بيع موسى التعمري، إلى أي نادي بموجب عقد النادي الأردني مع أبويل القبرصي.

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