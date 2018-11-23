إفتتاح أول مديرية إتحادية في حلبجة

2018/11/23 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وافقت الحكومة الاتحادية على افتتاح مديرية الكمارك في محافظة حلبجة، بعد مرور قرابة أربع سنوات على إعلان المدينة المحافظة العراقية التاسعة عشر.وقال ممثل الحكومة المركزة في المنافذ الحدودية، سالار عبدالله في تصريح صحفي إنه "تم تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من الحكومية المركزية والمتعلقة باربعة منافذ حدودية بالمحافظة،" مؤكدا "أنهم بانتظار موافقة الحكومة الايرانية لاقرارها كمنافذ دولية".واضاف أن "المديرية لديها 300 موظف وتشمل حدود صلاحياتها كلا من منفذ باشماخ وطويلة وبشتة والنقطة الكمركية في سيد صادق".من جانبه قال بلال جبار مدير شرطة كمرك المحافظة إن "هدفهم هو استتباب الامن والامان في المناطق الحدودية مع إيران ومكافحة ظاهرة التهريب بالاضافة إلى التعاون مع القوات الامنية الاخرى العاملة في المحافظة".انتهى

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