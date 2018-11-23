الحكومة تلزم مراكز التجميل والمطاعم والصيدليات باعتماد “الدفع الالكتروني”

2018/11/23 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس الزمت الحكومة الاتحادية، مراكز التجميل والمطاعم والصيدليات في عموم المحافظات العراقية باعتماد “الدفع الالكتروني”، فيما وجهت بمنع اصدار ترخيص الا بعد فتح حسابات في المصارف.وذكرت وثيقة صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، حصل “ناس”، على نسخة منها، اليوم (23 تشرين الثاني 2018)، “نرجو الزام (مراكز التجميل، المطاعم، الصيدليات، المستشفيات) عند […]

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