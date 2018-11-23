ماذا يشغل عقل بنزيما؟

2018/11/23 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن تطلعاته هذا الموسم بعد رحيل زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.وقال بنزيما، في تصريحات عبر قناة النادي الملكي: “قادر على تكرار أفضل معدل لي بتسجيل 32 هدفا في موسم 2012/2011، وأتطلع حاليا لإنهاء الموسم بتسجيل 35 هدفا”.وأضاف المهاجم الفرنسي: […]

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