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حجز ممتلكات نجم برازيلي
2018/11/23 | 08:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رياضية- كلكامش برس؛ أعلن المدعي العام البرازيلي، اليوم الخميس، مصادرة بعض ممتلكات رونالدينيو، نجم السامبا وبرشلونة السابق، بسبب قضية بيئية تعود إلى عام 2007.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن السلطات البرازيلية صادرت 3 سيارات، ولوحة فنية تعود إلى روبيرتو دي أسيسي، شقيق رونالدينيو.

ويُتهم لاعب ميلان السابق، باستنزاف قطعة أرض في عام 2007، دون […]

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