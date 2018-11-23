هل العراق في خطر ؟

2018/11/23 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تستأجر منزلاً لنائب بـ"3 ملايين دينار شهرياً" مسألة لا غُبار عليها وأكل عليها الدهر، وأن تعترف بأن الأمطار تسببت في إتلاف 7 مليارات دينار أمر طبيعي وقضاء وقدر، وأن نفوق الأف الأطنان من أسماك دجلة والفرات حادثة عابرة لا تحتاج إلى وجهة نظر، وإن حصل كل ذلك فأنت في بلد تجرع من المُر والقهر ما لم يمر على أحد من البشر .في المساء يستنكرون تفجيراً حدث هنا ومقتل العشرات هناك، وعند الصباح يدعون لوضع حلول لقضية إتلاف 7 مليارات دينار، ومع الظهيرة يتناوبون على عقد الولائم للنظر في أزمة نفوق آلاف الاطنان من الأسماك، وقُبيل حلول الظلام على "تويتر" ينهالون بتغريدات لا تشبع بطون نصف سكان العراق من الفقراء، أو تجد لفقير مسكن يؤويه، وعند وقت المساء ينعمون بحديث المساء في مسكن مؤجر بـ(3 ملايين دينار عراقي لا غير) يحميهم من صخب الحياة وقسوتها ومُحاط بحواجز كونكريتية تُنجيهم من هول الصدمة ونبأ الفاجعة الذي يتجرعه المواطن العراقي يومياً .لم يعد موقع أور الأثري المرتبط بسيرة النبي إبراهيم الخليل، أو الزقورة، أو مدينة نمرود العاصمة الثانية للآشوريين، أو مدينة بابل الأثرية ومن أشهر ملوكها نبوخذ نصر الثاني من الكلدانيين، وحمورابي من الآموريين، وما تضمه من أطلال الحدائق المعلقة وبوابة عشتار وأسد بابل الحجري، أو ملوية سامراء، ومملكة أوروك وحاكمها كلكامش لم تعد جميعها من معالم العراق التي تجذب انتباهك في أي مدينة تخطوها قدمك سوف تشاهد في إشارة المرور طفلاً يبيع المناديل، ونساء تتسولُ في الطرقات، وعشوائيات يقبعُ بين صفائحها 13% من سكان العراق .الدنيا جمّة المصائب، مُرةُ المشارب، يعيشُ فيها مترفاً كل نائب، يسعون فيها لكل مغنم ومكاسب، والناس يواجهون المآسي والمواجع كالمنُاحِبِ.الانتخابات التشريعية الأخيرة أطلقت رصاصة الرحمة على العملية السياسية في العراق بعد أن شهدت عزوفاً متوقعاً عن المشاركة، فيما توالت الفضائح الواحدة تلو الأخرى، من تزوير فاضح لأصوات الناخبين وشراء الذمم في أعلى المراتب، وامتدت حتى تشكيل البرلمان وبيع المناصب الحساسة وعرض الوزارات العراقية في المزاد السري .الحكومة والبرلمان في واد والشعب في واد آخر، هذا ما ينطبق فعلياً على ما يحدث في العراق حالياً، فالمواطن يدركُ تماماً أن البلد يسيرُ نحو الانهيار (لا خدمات، ولا أمان، ولا مدارس، ولا ماء، ولا طعام، ازدياد البطالة، ارتفاع معدلات الفقر، مدن مدمرة، نازحون في المخيمات، مشردون في بيوت التنك) حتى الديمقراطية التي ينتعش بها السياسي عندما يغردُ يومياً أصبحت شعاراً يمارسه كل 4 أعوام عند صناديق الإقتراع ودون ذلك فالديكتاتورية تُمارسُ في هذا البلد على أكمل وجه .هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل العراق في خطر ؟) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل العراق في خطر ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).