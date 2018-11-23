مسلحون يهاجمون قنصلية الصين في مدينة كراتشي الباكستانية

2018/11/23 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلصرح مصدر في الشرطة الباكستانية أن تبادلا لإطلاق النار حدث الجمعة بالقرب من قنصلية الصين في مدينة كراتشي بجنوب البلاد.وقال المسؤول في الشرطة بير محمد شاه إن "ثلاثة أو أربعة أشخاص فتحوا النار حوالى الساعة 09,30 (04,30 ت غ) ورد عليهم الحراس الصينيون"، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط جرحى. وتظهر في صور وتسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي سحب من الدخان ترتفع فوق المنطقة.

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