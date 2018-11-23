مفاجأة للسياح... برج بيزا المائل يبدأ بالاستقامة

2018/11/23 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الخبراء المراقبون، أن زاوية انحناء برج بيزا المشهور بميلانه لدى السياح، أصبحت أقل.وأفاد الخبراء، أن البرج الذي يبلغ طوله 57 متراً، قد استقام بمقدار

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