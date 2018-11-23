الغراوي: مقترحنا عن العاطلين يحظى بمقبولية والبرلمان سيناقش عقود الخطوط

2018/11/23 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، إنسجام الغراوي، ان مقترح تضمين العاطلين عن العمل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة في موازنة 2019 يحظى بمقبولية البرلمان.وقالت الغراوي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الموازنة مجرد ارقام، وفي خضم كل النقاشات قدمنا مقترحاً لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتضمين شريحة العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل في موازنة 2019".وأضافت انه "وخلال زيارتنا لوزارة العمل فالأمور تبشر بخير؛ لكن نتمنى ان لا يكون هناك معرقلاً قانونياً او اعتراض من قبل البعض"، مشيرة الى ان" المقترح حول للجنة المالية من قبل الحلبوسي"، مؤكدة" وجود توافق من أعضاء البرلمان على المقترح، واللجنة المالية هي من ستقرر الأمر".وحول موظفي عقود شركة الخطوط الجوية العراقية أوضحت الغراوي انه" تم اطلاع وزير النقل على المشاكل التي يواجهونها أصحاب العقود".وبينت ان "قضية هؤلاء ستناقش داخل البرلمان، لوقوع مظلومية كبيرة عليهم خاصة وانهم لم يستلموا رواتبهم منذ 16 شهراً من دون الانقطاع عن العمل".انتهى

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