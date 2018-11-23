مطالبة عبد المهدي بتثبيت هؤلاء الحراس

2018/11/23 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ طالب عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، حيدر الفوادي، رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، باتخاذ خطوات عملية لرفع الظلم عن عقود حراسات امانة بغداد لتثبيتهم على الملاك الدائم أسوة بأقرانهم في المؤسسات الاخرى.وقال الفوادي في بيان تلقت وكالة كلكامش برس؛ نسخة منه “في الوقت الذي خاطبنا الجهات المعنية مراراً وتكراراً ومنها رئاسة […]

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