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شاهد بالفيديو | عدسة الفرات .... تتجول في محافظة البصرة _ قضاء الزبير
2018/11/23 | 09:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | عدسة الفرات ....

تتجول في محافظة البصرة _ قضاء الزبير

مصدر الفيديو: sFYOimXY8PY

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