إعادة تأهيل محطتين لضخ مياه الامطار في قضاء بيجي

2018/11/23 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صلاح الدين -واع – فليح العبيدي

اعلنت مدير عام ماء ومجاري صلاح الدين تم إعادة تأهيل وتشغيل محطتين لضخ مياه الامطار في قضاء بيجي.

وقال مدير عام ماء ومجاري صلاح الدين المهندس نمر عادل لوكالة الانباء العراقية (واع) أن ” المديرية وبالتعاون مع منظمة (UNDB) الدولية تمكنت من اعادة تأهيلها وتشغيل محطات ضخ المجاري في منطقة حي العصري الشمالي والجنوبي وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها جراء الاعمال الإرهابية في السنوات الماضية”، مشيرا الى أن “الخطة مستمرة لتشمل جميع المحطات ومنها محطات ضخ الكراج ومحطة ضخ مياه الامطار في حي التاميم والتي يتم العمل على اعادة تأهيها وصيانتها قريبا بعد ان تم تجهيزها بمولد كهربائي لكل محطة والعمل على إدراجها ضمن خطة العام القادم”.

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