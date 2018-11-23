طقس العراق: امطار غزيرة في بعض المحافظات.. وتحذيرات من غرق بعض المدن

2018/11/23 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، الجمعة، ان يشهد طقس العراق امطاراً عزيرة في بعض المحافظات، فيما حذر من غرق بعض المدن نتيجة غزارة المياه.وقال العطية في صفحته على “الفيسبوك” تابعها “ناس”، اليوم (23 تشرين الثاني 2018)، إن “طقس اليوم الجمعة ستتركز فيه الامطار على عموم مدن وسط وجنوب البلاد وشمال […]

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