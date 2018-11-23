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بالفيديو.. تطهير منطقة تلول الصفا ومحيطها طلقة في صدر الإرهاب وصانعيه
2018/11/23 | 09:23
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تطهير منطقة تلول الصفا ومحيطها طلقة في صدر الإرهاب وصانعيه alansaar.

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