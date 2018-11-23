الاستخبارات العسكرية تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش بصلاح الدين

2018/11/23 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتمكنت الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين، قتل مسلح في تنظيم داعش شغل 5 مناصب في تنظيم "داعش"، والملقب بـ"الكتكوت".وقالت المديرية في بيان لها، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع لواء 91 ولواء 51 تمكنت وبعملية نوعية من الاشتباك مع مجموعة إرهابية في جزيرة الشرقاط بالمحافظة"، مشيرةً إلى أنها "قتلت أحد الإرهابيين الخطيرين المسمى (كتكوت)، وهو من القيادات المهمة في التنظيم".وأضافت المديرية، أن "الإرهابي كان العقل المخطط لعدد من العمليات الإجرامية"، وأنه "شغل خمسة مناصب وهو أمير الإسناد في مصفى بيجي، وأمير مفارز جبل مكحول، وأمير إسناد لواء القعقاع، وأمير عسكري في الحضر، وكذلك منصب أمير أمني لقاطع الشرقاط".وأكد بيان المديرية على أن "كتكوت" كان المشرف على حفر الأنفاق والمسؤول عن اختيار مواقع السلاح والذخيرة وتوفير الماء والغذاء وصنع العبوات وشراء الآليات في ولاية الشرقاط"، موضحاً أنه "مطلوب للقضاء بعدة تهم وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

ولا يزال التنظيم يمتلك خلايا في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لشن هجمات خاطفة تستهدف في الغالب أفراد الأمن العراقيين.

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