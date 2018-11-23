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قتيلان بهجوم استهدف القنصلية الصينية في كراتشي
2018/11/23 | 09:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

باكستان- واع

قتل اثنان من عناصر الأمن الباكستاني وأصيب ثالث، بهجوم شنّه مسلحون صباح اليوم الجمعة على القنصلية الصينية في مدينة كراتشي.

وذكرت الشرطة الباكستانية أن ” مهاجمين اثنين دخلا قسم التأشيرات بالقنصلية (الصينية) واشتبكا مع عناصر الأمن هناك”، مشيرة الى أن “الدبلوماسيين بخير ولم يتعرضوا للأذى”.

واضافت الشرطة أن ” أحد المسلحين قتل في الهجوم، وتم انتزاع سترة انتحارية منه”.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت أن ” 3 أو 4 مسلحين حاولوا دخول القنصلية، وأطلقوا النار على حراسها وحاولوا تفجير بابها الرئيسي بقنبلة يدوية، مشيرة إلى أن “العناصر الأمنية ردت على إطلاق النار”.

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