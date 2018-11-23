2018/11/23 | 09:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عدم اداراج درجات وظيفية ضمن موازنة 2019 ، مبينة ان الموازنة وبعد اجراء التعديل عليها فأنها ستتضمن فقرة تثبيت العقود ودرجات الحذف والاستحداث.
وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موازنة 2019 وبعد اجتماع اللجنة المشتركة بين البرلمان والحكومة، فانها لن تحتوي على اي درجات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: تعديلات الموازنة تضمن تثبيت موظفي العقود) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عدم اداراج درجات وظيفية ضمن موازنة 2019 ، مبينة ان الموازنة وبعد اجراء التعديل عليها فأنها ستتضمن فقرة تثبيت العقود ودرجات الحذف والاستحداث.
وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موازنة 2019 وبعد اجتماع اللجنة المشتركة بين البرلمان والحكومة، فانها لن تحتوي على اي درجات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: تعديلات الموازنة تضمن تثبيت موظفي العقود) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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