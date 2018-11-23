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المالية النيابية: تعديلات الموازنة تضمن تثبيت موظفي العقود
2018/11/23 | 09:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..

أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة،  عدم اداراج درجات وظيفية  ضمن موازنة 2019 ، مبينة ان الموازنة وبعد اجراء التعديل عليها فأنها ستتضمن فقرة تثبيت العقود ودرجات الحذف والاستحداث.

وقال عضو اللجنة فيصل العيساوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موازنة 2019 وبعد اجتماع اللجنة المشتركة بين البرلمان والحكومة، فانها لن تحتوي على اي درجات […]

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