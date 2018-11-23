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الكرخ يفوز 93-90 على فريق الشرطة في دوري السلة
2018/11/23 | 09:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاز فريق الكرخ، أمس الخميس على ضيفه الشرطة بنتيجة 93-90 في قمة مباريات الدور الخامس من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة والتي اقيمت على قاعة الكرخ في بغداد.

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