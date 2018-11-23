2018/11/23 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق الكرخ، أمس الخميس على ضيفه الشرطة بنتيجة 93-90 في قمة مباريات الدور الخامس من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة والتي اقيمت على قاعة الكرخ في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرخ يفوز 93-90 على فريق الشرطة في دوري السلة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرخ يفوز 93-90 على فريق الشرطة في دوري السلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).