تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا

2018/11/23 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، بعد أن قفزت مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ديسمبر، وهو ما يزيد القلق من تخمة في المعروض العالمي، لكن حديث أوبك عن خفض للإنتاج قيد الخسائر.

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