بعد تحذير الصدر.. استنفار عسكري كبير في الموصل

2018/11/23 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواجد وفد عسكري عراقي يقوده رئيس أركان الجيش الفريق عثمان الغانمي في محافظة نينوى؛ لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها، وذلك غداة تحذير وجّهه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر من خطر الإرهاب والفساد في مدينة الموصل، عاصمة المحافظة.

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