أسعار صرف الدينار العراقي مقابل العملات العربية والعالمية

الاقتصاد نيوز _ بغداد
العملات الاجنبية
الدولار الأمريكي
1 دولار أمريكي = 1,193.0400 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي
اليورو
1 يورو = 1,360.3618 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0007 يورو
الجنيه الاسترليني
1 جنيه استرليني = 1,536.2250 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0007 جنيه استرليني
الدولار الكندي
1 دولار كندي = 904.4211 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي
الدولار الأسترالي
1 دولار أسترالي = 864.8602 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0012 دولار أسترالي
الين الياباني
1 ين ياباني = 10.5591 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0947 ين ياباني
الفرنك السويسرى
1 فرنك سويسرى = 1,199.4824 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0008 فرنك سويسرى
الليرة التركي
1 ليرة تركي = 225.1219 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0044 ليرة تركي
العملات العربية
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 66.6726 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0150 جنيه مصري
الريال السعودي
1 ريال سعودي = 317.9075 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 324.7976 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي
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