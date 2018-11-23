2018/11/23 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

العملات الاجنبية

الدولار الأمريكي

1 دولار أمريكي = 1,193.0400 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي

اليورو

1 يورو = 1,360.3618 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0007 يورو

الجنيه الاسترليني

1 جنيه استرليني = 1,536.2250 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0007 جنيه استرليني

الدولار الكندي

1 دولار كندي = 904.4211 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي

الدولار الأسترالي

1 دولار أسترالي = 864.8602 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0012 دولار أسترالي

الين الياباني

1 ين ياباني = 10.5591 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0947 ين ياباني

الفرنك السويسرى

1 فرنك سويسرى = 1,199.4824 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0008 فرنك سويسرى

الليرة التركي

1 ليرة تركي = 225.1219 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0044 ليرة تركي

العملات العربية

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 66.6726 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0150 جنيه مصري

الريال السعودي

1 ريال سعودي = 317.9075 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 324.7976 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدينار العراقي مقابل العملات العربية والعالمية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدينار العراقي مقابل العملات العربية والعالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).