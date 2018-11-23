اسعار الدينار العراقي مقابل العملات

العملات الاجنبية
الدولار الأمريكي
1 دولار أمريكي = 1,193.0400 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي
اليورو
1 يورو = 1,360.3618 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0007 يورو
الجنيه الاسترليني
1 جنيه استرليني = 1,536.2250 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0007 جنيه استرليني
الدولار الكندي
1 دولار كندي = 904.4211 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي
الدولار الأسترالي
1 دولار أسترالي = 864.8602 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0012 دولار أسترالي
الين الياباني
1 ين ياباني = 10.5591 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0947 ين ياباني
الفرنك السويسرى
1 فرنك سويسرى = 1,199.4824 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0008 فرنك سويسرى
الليرة التركي
1 ليرة تركي = 225.1219 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0044 ليرة تركي
اليوان الصيني
1 يوان صيني = 172.1037 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0058 يوان صيني
البات التايلندي
1 بات تايلندي = 36.1966 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0276 بات تايلندي
رينغيت ماليزيا
1 رينغيت ماليزيا = 284.3279 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0035 رينغيت ماليزيا
الروبيه الهندي
1 روبيه هندي = 16.8402 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0594 روبيه هندي
الريال الايراني
1 ريال ايراني = 0.0281 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 35.6208 ريال ايراني
العملات العربية
الجنيه المصري
1 جنيه مصري = 66.6726 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0150 جنيه مصري
الريال السعودي
1 ريال سعودي = 317.9075 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 324.7976 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 25.0467 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0399 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 10.0785 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0992 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 3,165.1248 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني
الدينار الاردني
1 دينار اردني = 1,681.5151 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0006 دينار اردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 3,923.1574 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.7885 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 1.2683 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 854.7356 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0012 دينار ليبي الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 125.8097 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0079 درهم مغربي
الأوقية الموريتانية
1 أوقية موريتانية = 3.3418 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.2992 أوقية موريتانية
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 2.3165 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.4317 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 2.0618 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.4850 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 3,098.1695 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0003 ريال عماني
الريال القطري
1 ريال قطري = 327.6682 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال قطري
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 410.2966 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.0024 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 4.7655 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.2098 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 6.7015 دينار عراقي
1 دينار عراقي = 0.1492 فرنك جيبوتي.انتهى/ و
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