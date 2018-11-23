اسعار الدينار العراقي مقابل العملات

2018/11/23 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بورصة الدينار العراقي عالميا

العملات الاجنبية

الدولار الأمريكي

1 دولار أمريكي = 1,193.0400 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي

اليورو

1 يورو = 1,360.3618 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0007 يورو

الجنيه الاسترليني

1 جنيه استرليني = 1,536.2250 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0007 جنيه استرليني

الدولار الكندي

1 دولار كندي = 904.4211 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي

الدولار الأسترالي

1 دولار أسترالي = 864.8602 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0012 دولار أسترالي

الين الياباني

1 ين ياباني = 10.5591 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0947 ين ياباني

الفرنك السويسرى

1 فرنك سويسرى = 1,199.4824 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0008 فرنك سويسرى

الليرة التركي

1 ليرة تركي = 225.1219 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0044 ليرة تركي

اليوان الصيني

1 يوان صيني = 172.1037 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0058 يوان صيني

البات التايلندي

1 بات تايلندي = 36.1966 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0276 بات تايلندي

رينغيت ماليزيا

1 رينغيت ماليزيا = 284.3279 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0035 رينغيت ماليزيا

الروبيه الهندي

1 روبيه هندي = 16.8402 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0594 روبيه هندي

الريال الايراني

1 ريال ايراني = 0.0281 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 35.6208 ريال ايراني

العملات العربية

الجنيه المصري

1 جنيه مصري = 66.6726 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0150 جنيه مصري

الريال السعودي

1 ريال سعودي = 317.9075 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 324.7976 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 25.0467 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0399 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 10.0785 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0992 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 3,165.1248 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني

الدينار الاردني

1 دينار اردني = 1,681.5151 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0006 دينار اردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 3,923.1574 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.7885 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 1.2683 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 854.7356 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0012 دينار ليبي الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 125.8097 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0079 درهم مغربي

الأوقية الموريتانية

1 أوقية موريتانية = 3.3418 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.2992 أوقية موريتانية

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 2.3165 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.4317 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 2.0618 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.4850 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 3,098.1695 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0003 ريال عماني

الريال القطري

1 ريال قطري = 327.6682 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال قطري

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 410.2966 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.0024 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 4.7655 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.2098 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 6.7015 دينار عراقي

1 دينار عراقي = 0.1492 فرنك جيبوتي.انتهى/ و

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