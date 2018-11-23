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اسعار الدينار العراقي مقابل العملات
2018/11/23 | 10:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بورصة الدينار العراقي عالميا 

 العملات الاجنبية

 الدولار الأمريكي

 1 دولار أمريكي = 1,193.0400 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0008 دولار أمريكي

 اليورو

 1 يورو = 1,360.3618 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0007 يورو

 الجنيه الاسترليني

 1 جنيه استرليني = 1,536.2250 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0007 جنيه استرليني

 الدولار الكندي

 1 دولار كندي = 904.4211 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0011 دولار كندي

 الدولار الأسترالي

 1 دولار أسترالي = 864.8602 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0012 دولار أسترالي

 الين الياباني

 1 ين ياباني = 10.5591 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0947 ين ياباني

 الفرنك السويسرى

 1 فرنك سويسرى = 1,199.4824 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0008 فرنك سويسرى

 الليرة التركي

 1 ليرة تركي = 225.1219 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0044 ليرة تركي

 اليوان الصيني

 1 يوان صيني = 172.1037 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0058 يوان صيني

 البات التايلندي

 1 بات تايلندي = 36.1966 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0276 بات تايلندي

 رينغيت ماليزيا

 1 رينغيت ماليزيا = 284.3279 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0035 رينغيت ماليزيا

 الروبيه الهندي

 1 روبيه هندي = 16.8402 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0594 روبيه هندي

 الريال الايراني

 1 ريال ايراني = 0.0281 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 35.6208 ريال ايراني

 العملات العربية

 الجنيه المصري

 1 جنيه مصري = 66.6726 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0150 جنيه مصري

 الريال السعودي

 1 ريال سعودي = 317.9075 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

 الدرهم الإماراتي

 1 درهم إماراتي = 324.7976 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0031 درهم إماراتي

 الجنيه السوداني

 1 جنيه سوداني = 25.0467 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0399 جنيه سوداني

 الدينار الجزائري

 1 دينار جزائري = 10.0785 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0992 دينار جزائري

 الدينار البحريني

 1 دينار بحريني = 3,165.1248 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار بحريني

 الدينار الاردني

 1 دينار اردني = 1,681.5151 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0006 دينار اردني

 الدينار الكويتي

 1 دينار كويتي = 3,923.1574 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي

 الليرة اللبنانية

 1 ليرة لبنانية = 0.7885 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 1.2683 ليرة لبنانية

 الدينار الليبي

 1 دينار ليبي = 854.7356 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0012 دينار ليبي الدرهم المغربي

 1 درهم مغربي = 125.8097 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0079 درهم مغربي

 الأوقية الموريتانية

 1 أوقية موريتانية = 3.3418 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.2992 أوقية موريتانية

 الليرة السورية

 1 ليرة سورية = 2.3165 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.4317 ليرة سورية

 الشلن الصومالي

 1 شلن صومالي = 2.0618 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.4850 شلن صومالي

 الريال العماني

 1 ريال عماني = 3,098.1695 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0003 ريال عماني

 الريال القطري

 1 ريال قطري = 327.6682 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0031 ريال قطري

 الدينار التونسي

 1 دينار تونسي = 410.2966 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.0024 دينار تونسي

 الريال اليمني

 1 ريال يمني = 4.7655 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.2098 ريال يمني

 الفرنك الجيبوتي

 1 فرنك جيبوتي = 6.7015 دينار عراقي

 1 دينار عراقي = 0.1492 فرنك جيبوتي.انتهى/ و

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