نواب نينوى يجتمعون لبحث الموازنة والوضع الأمني في المحافظة

2018/11/23 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للاخبار

قال النائب عن محافظة نينوى شيروان جمال أغا الدوبرداني أن نواب نينوى أجتمعوا اليوم في منزل النائب اسامة النجيفي لبحث الأوضاع الأمنية في نينوى والموازنة العامة .

وأكد الدوبرداني لوكالة النبأ للاخبار أن المجتمعين أتفقوا على ضرورة تعديل الميزانية المخصصة لمحافظة نينوى والتي جاءت مجحفة وغير منصفة لسكان المدينة واطلاق التعيينات بما يناسب النسبة السكانية للمحافظة .

وبين الدوبرداني إلى أن هناك أجماع على التأكيد على أهمية التعديل على ميزانية نينوى، سيما والمحافظة منكوبة وتحتاج إلى رصد مبالغ كبيرة ليتسنى بنائها وأعمارها من جديد خصوصا الموصل.

واوضح الدوبرداني كما تطرقنا إلى الخروقات الأمنية التي شهدتها نينوى، وضرورة دعم الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها وتحسين أدائها ومنع تكرار ما جرى من خروقات هنا وهناك،

واضاف الدوبرداني الواجب يحتم علينا جميعا أن نتعاون ونتكاتف كنواب عن محافظة نينوى لتحسين مستوى العيش والخدمات للمواطنين وأن نمنع إلحاق الضرر بهم والوقوف على واقع الأمن والخدمات لنؤمن لأهلنا حياة حرة كريمة في ظل الاستقرار الذي تشهده المحافظة لنتحرك بأتجاه البناء والإعمار.انتهى/و

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