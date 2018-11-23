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٥٠ توقيعاً نيابياً لتعديل “فقرة” في قانون الجمعيات العلمية
2018/11/23 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد – ناس كشف عضو مجلس النواب صادق السليطي، الجمعة، عن جمع ٥٠ توقيعاً لتعديل فقرة في قانون الجمعيات العلمية.

وقال السليطي في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (23 تشرين الثاني 2018)، إن “احد أساليب التفريق المناطقي التي انتهجها نظام البعث الصدامي تجسد بالمادة ١١ من قانون الجمعيات المرقم ٥٥ لسنة ١٩٨١ والذي […]

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