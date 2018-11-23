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بالصورة.. القبض على شخص بحوزته أسلحة واعتدة مختلفة في النهروان
2018/11/23 | 10:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني، الجمعة، القبض على شخص بحوزته أسلحة واعتدة مختلفة في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.

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