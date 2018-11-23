2018/11/23 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني، الجمعة، القبض على شخص بحوزته أسلحة واعتدة مختلفة في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. القبض على شخص بحوزته أسلحة واعتدة مختلفة في النهروان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. القبض على شخص بحوزته أسلحة واعتدة مختلفة في النهروان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).