ضياء الشكرجي - الأصول الفكرية والأصول العملية للاهوت التنزيه

2018/11/23 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي أعني بالأصول الفكرية ما يسمى في الدين بالأصول، وبالأصول العملية ما يسمى في الدين بالأركان، أو بتعبير آخر بأصول العقيدة وأصول الشريعة.الأصول الفكرية:1. العقل2. التوحيد3. العدل4. التنزيهالأصول العملية:1. العقلانية2. الإنسانية3. الحرية4. المسؤوليةالأصول الفكرية:1. العقل: أي ابتناء الإيمان، أو ما نسميه بالإيمان العقلي في مقابل الإيمان الديني، على أساسي ك......

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