2018/11/23 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..تتكشف يوما بعد يوم المزيد من الحقائق عن دعم كيان العدو الصهيوني للتنظيمات الاجرامية في سورية وفي جديدها إقرار ضابط سابق من قوات العدو بأن وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعالون التقى متزعمين من هذه التنظيمات خلال توليه منصبه.ووفق صحيفة (هآارتس) العبرية فإن الضابط المذكور ويدعى غرشون هكوهين أقر بأنه: شارك في أحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دلائل جديدة على دعم الكيان الصهيوني للجماعات الإجرامية في سوريا alansaar.

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