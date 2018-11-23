English | وظائف


دلائل جديدة على دعم الكيان الصهيوني للجماعات الإجرامية في سوريا
2018/11/23 | 10:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..

تتكشف يوما بعد يوم المزيد من الحقائق عن دعم كيان العدو الصهيوني للتنظيمات الاجرامية في سورية وفي جديدها إقرار ضابط سابق من قوات العدو بأن وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعالون التقى متزعمين من هذه التنظيمات خلال توليه منصبه.

ووفق صحيفة (هآارتس) العبرية فإن الضابط المذكور ويدعى غرشون هكوهين أقر بأنه: شارك في أحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دلائل جديدة على دعم الكيان الصهيوني للجماعات الإجرامية في سوريا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دلائل جديدة على دعم الكيان الصهيوني للجماعات الإجرامية في سوريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دلائل جديدة على دعم الكيان الصهيوني للجماعات الإجرامية في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).


كامل التفاصيل في: الانصار ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عبد السلام: العدوان السعودي على اليمن جزء من معركة الامة
⋙ 5 تصورات خاطئة عن الكافيين
⋙ شرطة بريطانيا تنشر مقطعا مصورا لاثنين يشتبه في ضلوعهما في تسميم سكريبال
⋙ اعتقال شخص بحوزته اسلحة “متنوعة” في النهروان
⋙ اندلاع اشتباكات بين القوات الروسية والأميركية في سوريا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | فندق قدري - الجزء الثاني: الحلقة ٧
⋙ شاهد بالفيديو | تداخل الصلاحيات بين الاجهزة الامنية .. تقرير: حسين الفارس ‏
⋙ بالصور:افتتاح المدرسة العلمية الجعفرية في مدينة سامراء المقدسة
الأكثر شيوعا